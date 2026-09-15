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Царьград

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Госсовет Китая ввёл новые меры безопасности и контроля выезда

Госсовет Китая ввёл новые меры безопасности и контроля выезда

С 15 сентября Госсовет Китая ужесточил меры по контролю выезда и въезда: введена регистрация для посредников, а за нарушения возможны запреты и штрафы до 7 500 долларов.

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