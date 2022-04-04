Нациков из Мариуполя вывозят вертолётами

ВРЕМЯ-Z Это стало известно вчера, когда ВС ЛДНР при вылете из Мариуполя были сбиты трофейными "Стингерами" два вертолёта ВСУ МИ-8 : один из них упал в море, а второй разбился недалеко от Мариуполя : 15 гнид издохли на месте, двоим повезло - остались живы Допрос выживших по методу "момента истины" : Из выболтанных пидарасами сведений : их "гвинтакрыл" (в составе звена из 5 машин) вылетел из Днепропетровска, долетел до Мариуполя, сел в порту, выгрузил боеприпасы, загрузил раненых, подлежащих эвакуации военных преступников, награбленные ценности, взлетел и лег на обратный курс, но был сбит "Стингером".