ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 августа 2022 года

Энергетический прогноз на девятое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Код 1078 = Битва между светлыми и тёмными Божественными силами за каждый миллиметр Пространства =Бог нас всегда окружает теми людьми, с которыми нам необходимо исцелиться от своих недостатков =Будьте внимательны к внешним событиям, ибо всё будет услышано слышащими и увидено видящими = Высокоразумность и Любовь расширят и преобразят Миров столько, сколько захотят = Деревья обмениваются информацией, выделяя в воздух феромоны особого химического состава = Думайте красиво.