Марьяна Лысенко объяснила снижение уровня ОРВИ в Москве

Марьяна Лысенко, директор "МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ", сообщила о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Москве и превращении коронавируса в сезонный вирус.
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