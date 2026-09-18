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Царьград

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Марьяна Лысенко объяснила снижение уровня ОРВИ в Москве

Марьяна Лысенко объяснила снижение уровня ОРВИ в Москве

Марьяна Лысенко, директор "МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ", сообщила о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Москве и превращении коронавируса в сезонный вирус.

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