Форум специалистов по валидации в учебном центре GXP

Учебный Центр GxP приглашает специалистов на Форум, посвященный вопросам валидации. Вас ждут 4 дня ценной информации, практики, профессиональных дискуссий по всем аспектам квалификации и валидации для подтверждения надлежащего производства и дистрибуции лекарственных препаратов.