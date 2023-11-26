Форум специалистов по валидации в учебном центре GXP

Учебный Центр GxP приглашает специалистов на Форум, посвященный вопросам валидации. Вас ждут 4 дня ценной информации, практики, профессиональных дискуссий по всем аспектам квалификации и валидации для подтверждения надлежащего производства и дистрибуции лекарственных препаратов.
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