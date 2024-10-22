Представлен улучшенный BMW M5 2025 — самый мощный M5 в истории стал ещё мощнее

Всего через несколько месяцев после того, как BMW представила новое поколение M5 в кузовах седан и универсал, Manhart анонсировала собственный пакет доработок MH5 800E, который включает визуальные улучшения, доработку шасси и мотора.
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