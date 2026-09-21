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Орловские новости

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В Орловской области завершились выборы в Госдуму и облсовет

В Орловской области завершились выборы в Госдуму и облсовет

Вице-губернатор Орловской области Александр Бирюков набирает 41,01% голосов, КПРФ и Справедливая Россия набирают 16,68% и 13,81% соответственно.

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