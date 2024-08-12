Магнитка запустит цех по производству нестандартного оборудования тяжелого машиностроения

ООО «МРК» продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Механоремонтный комплекс» (ООО «МРК», входит в Группу ПАО «ММК») при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) продолжает строительство цеха машиностроительной продукции.
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