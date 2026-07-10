Юрист Краснов: Усольцевых могут лишить родительских прав за симуляцию пропажи

Если семью Усольцевых найдут и выяснится, что они намеренно симулировали пропажу в тайге, то никакого наказания фактическим им не грозит – Конституция РФ гарантирует право граждан на свободное перемещение по своему усмотрению.
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