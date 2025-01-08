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СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Южно-Сахалинска

СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Южно-Сахалинска

На Сахалине началась доследственная проверка после того, как пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, по техническим причинам вернулся в международный аэропорт имени Чехова.

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