Госавтоинспекция Ямала запретила подросткам на питбайках выезжать на дороги

На Ямале усилили меры по обеспечению дорожной безопасности. Госавтоинспекция региона напомнила о строгом запрете на использование питбайков на дорогах общего пользования — в первую очередь это касается подростков.
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