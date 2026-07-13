Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

Госавтоинспекция Ямала запретила подросткам на питбайках выезжать на дороги

Госавтоинспекция Ямала запретила подросткам на питбайках выезжать на дороги

На Ямале усилили меры по обеспечению дорожной безопасности. Госавтоинспекция региона напомнила о строгом запрете на использование питбайков на дорогах общего пользования — в первую очередь это касается подростков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии