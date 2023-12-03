ЕЦБ выдвигает особые требования к испанским банкам

Европейский центральный банк (ECB) увеличил минимальные требования к капиталу ряда банков. Речь идет только об испанских банках, общую оценку устойчивости и требований к платежеспособности не прошли 4 финучреждения этой страны.
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