В Калуге объявился серийный вор аварийных молотков

Кража произошла в троллейбусе маршрута №10 на остановке СК «Дельфин», ранее парень уже похитил молоток в другом троллейбусе возле лицея №13Видео с канала "Калужский троллейбус" в Мах Камера в калужском троллейбусе зафиксировала кражу аварийного молотка молодым человеком, который после этого быстро скрылся в компании приятелей.