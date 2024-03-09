Овечкин о «Вашингтоне»: «Наш генменеджер знает, что делать. Уверен, он подпишет нескольких опытных парней в следующем сезоне. Надеюсь, мы станем сильнее»

«Это печально [что Евгения Кузнецова обменяли], но мы понимаем, что это бизнес. Для нас, хоккеистов, работа заключается в том, чтобы выходить на лед и показывать свой максимум, а работа генменеджеров – как можно лучше делать то, что они должны делать.
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