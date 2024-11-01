«Каролина» выиграла 5 матчей подряд и делит с «Вашингтоном» 1-е место на Востоке по % набранных очков

«Харрикейнс» разгромили «Бостон» (8:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Команда под руководством Рода Бринд’Амора выиграла 7 матчей в сезоне из 9 и занимает 3-е место в Столичном дивизионе и 4-е – в Восточной конференции.