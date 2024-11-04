Вице-премьер Сербии Александр Вулин решительно отверг утверждения посла Великобритании Эдварда Фергюсона касательно освобождения Югославии во время Второй мировой войны, в котором участвовали силы Красной Армии и югославские партизаны.
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