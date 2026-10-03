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Google встроила водяные знаки прямо в структуру белков, созданных ИИ

Google встроила водяные знаки прямо в структуру белков, созданных ИИ

Технология SynthIDBio позволяет синтезаторам ДНК отличать разработки доверенных лабораторий от потенциально опасных последовательностей неясного происхождения Команда Google DeepMind опубликовала в журнале Nature технологию SynthIDBio — первую в мире систему, способную наносить цифровые водяные знаки непосредственно на аминокислотную последовательность белка, спроектированного искусственным интеллектом.

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