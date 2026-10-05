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Opta: шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ — 15 процентов, «Краснодар» котируется выше «Зенита»

«Краснодар» — фаворит чемпионской гонки РПЛ по версии статистической платформы Opta Sports. Суперкомпьютер оценил шансы «быков» на первое место по итогам сезона в 34,9%.

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