‼️Мошенники начали использовать новую схему обмана, оставляя банковскую карту в банкомате, а затем обвиняя человека, который ее обнаружил, в краже.
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‼️Мошенники начали использовать новую схему обмана, оставляя банковскую карту в банкомате, а затем обвиняя человека, который ее обнаружил, в краже.
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