Закон «Об охране зелёных насаждений» приняли в Севастополе во втором чтении

До этого парламентарии рассмотрели поправки в документ на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросамЗаконопроект «Об охране зелёных насаждений» приняли севастопольские депутаты во втором – окончательном – чтении.
До этого парламентарии рассмотрели поправки в документ на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросамЗаконопроект «Об охране зелёных насаждений» приняли севастопольские депутаты во втором – окончательном – чтении.
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