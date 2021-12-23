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Закон «Об охране зелёных насаждений» приняли в Севастополе во втором чтении

Закон «Об охране зелёных насаждений» приняли в Севастополе во втором чтении

До этого парламентарии рассмотрели поправки в документ на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросамЗаконопроект «Об охране зелёных насаждений» приняли севастопольские депутаты во втором – окончательном – чтении.

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