Volkswagen отзывает новые электрокары

Под отзыв в Европе попали 1109 электрических хетчбэков . Об этом пишет AutoEvolution со ссылкой на Федеральное управление автомобильного транспорта Германии.
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