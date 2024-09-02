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"Ъ": в Нижегородской области переустановят на новые места дорожные камеры

"Ъ": в Нижегородской области переустановят на новые места дорожные камеры

Расположение камер, фиксирующих нарушения ПДД, изменится в Нижегородской области.В Нижегородской области перевесят на новые места дорожные камеры, пишет "Ъ" со ссылкой на правительство региона.

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