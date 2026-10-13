6S Swiss Franc Futures Test 1.21 as Rate Gap Pressures CHF Swiss Franc Futures CME_DL:6S1! EdgeClear Rate Gap Weighs on the Safe Haven Swiss franc futures (6S) have lost ground over the past month as policy divergence has overshadowed the franc’s safe haven appeal.
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