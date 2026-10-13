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6S Swiss Franc Futures Test 1.21 as Rate Gap Pressures CHF

6S Swiss Franc Futures Test 1.21 as Rate Gap Pressures CHF

6S Swiss Franc Futures Test 1.21 as Rate Gap Pressures CHF Swiss Franc Futures CME_DL:6S1! EdgeClear Rate Gap Weighs on the Safe Haven Swiss franc futures (6S) have lost ground over the past month as policy divergence has overshadowed the franc’s safe haven appeal.

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