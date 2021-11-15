СССР-Россия

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  • Одиссей
    естественный отбор никто не отменял. QR=IQ. А что до смерти за идею, то идея идее рознь: Алоизыч тоже умер за свою ид...Даже и добавить к...
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Даже и добавить к этой новости нечего

Даже и добавить к этой новости нечего

- В Подмосковье скончалась блогер Клава Белова (правозащитница Анастасия Метельская). По информации ее соратников, женщину госпитализировали в инфекционный стационар с температурой.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
награда нашла героя... а правильнее  собаке - собачья смерть
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1
12 час.
Алексей Сафронов
...как раз тот случай, когда ковид-19 пошёл на пользу обществу.
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12 час.
Одиссей
естественный отбор никто не отменял. QR=IQ. А что до смерти за идею, то идея идее рознь: Алоизыч тоже умер за свою идею. ЗЫ. Вроде, и не по-русски, и не по-христиански, но покойница своей деятельностью убивала и ввергала в мучения множество некрепких умом людей. Б-г ей судья...
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3 час.

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