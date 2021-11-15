Даже и добавить к этой новости нечего

- В Подмосковье скончалась блогер Клава Белова (правозащитница Анастасия Метельская). По информации ее соратников, женщину госпитализировали в инфекционный стационар с температурой.
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Комментарии
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Одиссей
естественный отбор никто не отменял. QR=IQ. А что до смерти за идею, то идея идее рознь: Алоизыч тоже умер за свою идею. ЗЫ. Вроде, и не по-русски, и не по-христиански, но покойница своей деятельностью убивала и ввергала в мучения множество некрепких умом людей. Б-г ей судья...
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