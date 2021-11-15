Даже и добавить к этой новости нечего

Одиссей

естественный отбор никто не отменял. QR=IQ. А что до смерти за идею, то идея идее рознь: Алоизыч тоже умер за свою идею. ЗЫ. Вроде, и не по-русски, и не по-христиански, но покойница своей деятельностью убивала и ввергала в мучения множество некрепких умом людей. Б-г ей судья...