Суарес попал в стартовый состав своего последнего матча за сборную Уругвая

Пресс-служба КОНМЕБОЛ опубликовала стартовые составы сборных Уругвая и Парагвая на отборочный матч чемпионата мира-2026.
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