В Госдуме объяснили, чем грозит Apple расследование ФАС

Для обычных пользователей техники Apple дело ФАС против компании ничего не поменяет. В работе устройств, сервисов или операционной системы изменений ожидать не стоит - смартфоны, планшеты и компьютеры продолжат функционировать в штатном режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии