Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Госдуме объяснили, чем грозит Apple расследование ФАС

В Госдуме объяснили, чем грозит Apple расследование ФАС

Для обычных пользователей техники Apple дело ФАС против компании ничего не поменяет. В работе устройств, сервисов или операционной системы изменений ожидать не стоит - смартфоны, планшеты и компьютеры продолжат функционировать в штатном режиме.

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