ВСУ не смогли прорваться в курском приграничье. Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk 8,7K прочтений Вчера Бойцы ВСУ несут тяжелые потери на курском направлении и скоро выдохнуться, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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