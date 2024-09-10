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Добрый Мир

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«Мы максимально уничтожили все, что можно»: чеченский генерал предрек ВСУ скорый конец под Курском

«Мы максимально уничтожили все, что можно»: чеченский генерал предрек ВСУ скорый конец под Курском

ВСУ не смогли прорваться в курском приграничье. Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk 8,7K прочтений Вчера Бойцы ВСУ несут тяжелые потери на курском направлении и скоро выдохнуться, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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