Происшествия

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края.

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