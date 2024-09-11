Сидни Суини получила награду «Фаворит фанатов» от IMDb

26-летняя Сидни Суини уже несколько лет является одной из самых популярных актрис Голливуда. фото: СоцсетиСайт с крупнейшей в мире базой данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) вручил награду «Фаворит фанатов» американской актрисе Сидни Суини.