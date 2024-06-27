Танцевальный коллектив из Ростокина стал лауреатом «Российской студенческой весны»

Хореографический коллектив МГПУ «М.Арт» из Ростокина дважды стал лауреатом II степени среди профессиональных образовательных организаций России фестиваля «Российская студенческая весна»», завершившегося в Ставраполе.
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