РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Танцевальный коллектив из Ростокина стал лауреатом «Российской студенческой весны»

Хореографический коллектив МГПУ «М.Арт» из Ростокина дважды стал лауреатом II степени среди профессиональных образовательных организаций России фестиваля «Российская студенческая весна»», завершившегося в Ставраполе.

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