Аналитик прогнозирует разработку позиции Запада по Израилю на встрече министров обороны НАТО

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с EUROMORE сообщение о том, что власти Израиля официально объявили о переходе страны в «состояние войны».
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