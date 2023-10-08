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EUROMORE

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Аналитик прогнозирует разработку позиции Запада по Израилю на встрече министров обороны НАТО

Аналитик прогнозирует разработку позиции Запада по Израилю на встрече министров обороны НАТО

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с EUROMORE сообщение о том, что власти Израиля официально объявили о переходе страны в «состояние войны».

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