УДачные Советы

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НАШЕ АВТО-МЕНЮ В ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ

Про поездки января-2020 буду отдельно рассказывать, а пока про хлеб насущный. ) Я недавно стала гуглить, что советуют брать с собой в автопутешествие, прочла около десятка первых статей, выпавших в гугле, и то смеялась, то была в недоумении.

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