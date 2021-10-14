НАШЕ АВТО-МЕНЮ В ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ

Про поездки января-2020 буду отдельно рассказывать, а пока про хлеб насущный. ) Я недавно стала гуглить, что советуют брать с собой в автопутешествие, прочла около десятка первых статей, выпавших в гугле, и то смеялась, то была в недоумении.