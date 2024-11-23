ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильской авиабазе Неватим.
У хуситов появился гиперзвук. Ровно после удара "Орешником". Совпадение?
Комментарии
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Геннадий Сытник
Володя, шутки и сарказм тебе не ведомы! Фраза с советских времён "желаем творческих узбеков" на "Смехопанораме" до тебя не дойдёт никогда.
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7 час.
нБ
наил Булатов
надо предупредить хуситов- только один авианосец потопят за раз, иначе сша совсем одуреет начнут сжигать назло всем -🤠баксы
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3 час.
Сергей Трофимов
это бред их скоро с десяток стран идиотов то же заявят что у них есть гиперзвук и да же лучше чем у России
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31 мин.
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