У хуситов появился гиперзвук. Ровно после удара "Орешником". Совпадение?

Геннадий Сытник Володя, шутки и сарказм тебе не ведомы! Фраза с советских времён "желаем творческих узбеков" на "Смехопанораме" до тебя не дойдёт никогда.

нБ наил Булатов надо предупредить хуситов- только один авианосец потопят за раз, иначе сша совсем одуреет начнут сжигать назло всем -🤠баксы