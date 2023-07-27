Настырность и вера блаженненького Гутерриша в убогость России даже не вызывают иронии, только раздражают
Запад не осознал краха зерновой сделки
Кремль озвучил письмо Генерального секретаря ООН
В марионеточной организации, которой бесспорно является ООН, чья штаб-квартира располагается на земле Рокфеллеров в Нью-Йорке, продолжают надеяться на бесхребетность и наивность Москвы.
Комментарии
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Среднестатистическое НИЧТОЖЕСТВО, ВООРУЖЕННОЕ ВЛАСТЬЮ...
А что удивляются над письмом Гутерриша? Насколько поведение руководства России допускают такое отношение к России, настолько западники вместе с так называемой ООН и считают нас придурками.
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