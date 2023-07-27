Новости, события, факты

146 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Медведев
    Османы такие же засранцы!Только более наглые и хитрые.То,что Южная Европа сейчас горит-это наказание господне!Пусть г...Греция вступила н...
  • Михаил Кицис
    Знаете откуда в США появились такие сильные гимнастки. У них ведь есть ещё одна абсолютная чемпионка мира по спортивн...Русский прыжок с ...

Настырность и вера блаженненького Гутерриша в убогость России даже не вызывают иронии, только раздражают

Настырность и вера блаженненького Гутерриша в убогость России даже не вызывают иронии, только раздражают

Запад не осознал краха зерновой сделки   Кремль озвучил письмо Генерального секретаря ООН В марионеточной организации, которой бесспорно является ООН, чья штаб-квартира располагается на земле Рокфеллеров в Нью-Йорке, продолжают надеяться на бесхребетность и наивность Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Среднестатистическое НИЧТОЖЕСТВО, ВООРУЖЕННОЕ ВЛАСТЬЮ...
Ответить
9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А что удивляются над письмом Гутерриша? Насколько поведение руководства России допускают такое отношение к России, настолько западники вместе с так называемой ООН и считают нас придурками.
Ответить
8 час.
Людмила Свириденко
👍👍👍👍👍
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх