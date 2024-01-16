Российские птицеводы усомнились, что власти смогут снизить цены на яйца за счет импорта из других стран, назвав всё это пиар-акцией

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Наверное, многие согласятся с тем, что если бы существовали чемпионаты по ментальной гимнастике, метанию пыли в глаза или спортивной имитации бурной деятельности, то, вероятно, у российский чиновников были бы все шансы обойти своих иностранных соперников.
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