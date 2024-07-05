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Заметно постройневшая Анфиса Чехова заявила о намерении переехать в загородный дом с собственным спортзалом

Заметно постройневшая Анфиса Чехова заявила о намерении переехать в загородный дом с собственным спортзалом

Анфиса Чехова призналась, что ей лень ездить в спортзал: Это не про меня Телеведущая Анфиса Чехова, которой удалось сбросить лишний вес, призналась, что разительные перемены в ее внешности – это результат правильного питания, но не изнурительных тренировок.

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