10 известных фильмов, съемки которых чуть было не сорвались

Хотите в шоу-бизнес, но что-то побезопаснее — выбирайте радиоспектакли. Снять серьезный голливудский блокбастер порой стоит дороже, чем построить стадион (впрочем, история знает одно исключение из этого правила).
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