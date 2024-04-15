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«Металлург» и «Автомобилист» определят в 7-м матче, кто выйдет в финал Кубка Гагарина. «Магнитка» – фаворит у букмекеров

«Металлург» и «Автомобилист» проведут 7-й матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ. Победитель встречи в Магнитогорске выйдет в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Динамо».

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