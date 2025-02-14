«Новая команда правительства в легком замешательстве от того, на каких «договорняках» в Югре строится жизнь»

Депутаты Тюменской облдумы от ХМАО рассказали, какие темы обсудили на первой встрече с губернатором Кухаруком Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук после своего назначения на пост впервые встретился с депутатами Тюменской областной думы, представляющими интересы Югры.
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