«Новая команда правительства в легком замешательстве от того, на каких «договорняках» в Югре строится жизнь»

Депутаты Тюменской облдумы от ХМАО рассказали, какие темы обсудили на первой встрече с губернатором Кухаруком Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук после своего назначения на пост впервые встретился с депутатами Тюменской областной думы, представляющими интересы Югры.