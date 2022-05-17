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В России представлен электрический грузовичок WOLV FC-25. Мощность 40,7 л.с., запас хода 200 км и отношение массы к грузоподъемности лучше, чем у ГАЗели

В России представлен электрический грузовичок WOLV FC-25. Мощность 40,7 л.с., запас хода 200 км и отношение массы к грузоподъемности лучше, чем у ГАЗели

В России состоялась официальная премьера электрических грузовичков Nemo компании New Energy Motors (той самой, что стоит за созданием развозной электрической Lada Granta).

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