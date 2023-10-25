Венгрия выступила против увеличения расходов на Украину

Венгрия не поддерживает идею увеличения расходов на поддержку Украины в случае сложностей при утверждении пакета помощи в США, Будапешт продолжает придерживаться позиции о немедленном старте мирных переговоров для урегулирования конфликта, заявили «Известиям» в правительстве Венгрии.