Венгрия выступила против увеличения расходов на Украину

Венгрия не поддерживает идею увеличения расходов на поддержку Украины в случае сложностей при утверждении пакета помощи в США, Будапешт продолжает придерживаться позиции о немедленном старте мирных переговоров для урегулирования конфликта, заявили «Известиям» в правительстве Венгрии.
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