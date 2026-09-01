ЦБ России будет реагировать на инфляционные шоки до 2027 года

Центральный банк России готов корректировать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к цели к 2027 году.
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