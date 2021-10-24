В Узбекистане начались президентские выборы, которые продлятся один день

В Узбекистане выбирают главу государства и открылись избирательные участки по всей стране, невзирая на угрозу заражения, они пройдут в течение одного дня.
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