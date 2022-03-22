Лю Хэ и Ван Юн отправились на место крушения самолета для руководства спасательными работами, ликвидацией последствий и расследованием причин катастрофы

Учжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 21 марта /Синьхуа/ -- Во исполнение важных указаний генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и в соответствии с распоряжениями, данными на экстренном совещании под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета Лю Хэ и член Госсовета Ван Юн, представляя ЦК КПК и Госсовет, сегодня вечером во главе делегации ответственных работников соответствующих ведомств отправились в городской округ Учжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ для руководства спасательными работами, ликвидацией последствий и расследованием причин крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines.