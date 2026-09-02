Belarusian gasoline turned out to have a limit for Russia

Export of Belarusian gasoline to Russia has approached the limit of the refinery's capabilities. "Current volumes of gasoline supplies from Belarus to Russia is already close to the limit of the capabilities of Belarusian refineries," Kommersant reports, citing a source in the industry.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым