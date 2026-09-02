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The Eurasia Daily news agency

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Belarusian gasoline turned out to have a limit for Russia

Belarusian gasoline turned out to have a limit for Russia

Export of Belarusian gasoline to Russia has approached the limit of the refinery's capabilities. "Current volumes of gasoline supplies from Belarus to Russia is already close to the limit of the capabilities of Belarusian refineries," Kommersant reports, citing a source in the industry.

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