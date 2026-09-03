ВКС России продолжают демилитаризацию Украины ВКС России продолжают демилитаризацию Украины – российские ракеты уничтожают склады боеприпасов, предприятия ВПК и военную технику ВСУ.
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