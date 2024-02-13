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В Архангельске пройдет крупный всероссийский турнир по волейболу

В Архангельске пройдет крупный всероссийский турнир по волейболу

Участниками соревнований «Надежды Севера» станут более 300 юных волейболисток из 11 регионов страны.Четырнадцатый по счету волейбольный турнир среди команд девочек состоится в Архангельске с 25 по 28 февраля.

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