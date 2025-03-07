Яростные бои за Курскую область, полеты в США и переговоры с ОБСЕ: что ждет россиян на следующей неделе

Пока российские войска активно теснят противника в зоне СВО и Курской области, продолжается борьба и на дипломатическом поле: эксперты ожидают важных шагов, касающихся отношений Москвы и Вашингтона, а также взаимодействия с ОБСЕ.
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