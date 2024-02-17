Йеменские хуситы сообщили о ракетной атаке на британский танкер, следовавший по Красному морю

Танкер Pollux, принадлежащий британской компании, был атакован во время следования по Красному морю. Об этом сообщил официальный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа, слова которого приводит международное информационное агентство Reuters.
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