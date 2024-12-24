Под надежной защитой «Бук-М2». Лучшее видео из зоны СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» защитил наши передовые подразделения, сбив воздушные вражеские цели на красноармейском направлении.
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